Зброя і не тільки. В ОП розказали, про що говоритимуть Зеленський і Трамп в Гаазі

Майбутня зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського і Дональда Трампа - має велике значення та може дати конкретні результати для посилення оборони України.

"Дочекаємося зустрічі, вона незабаром вже має бути. В будь-якому випадку двосторонній формат президент Зеленський, президент Трамп завжди позитивний, тому що можна розставити там правильні акценти, можна проговорити деякі там питання, які викликають сумніви з одного чи іншого боку", - сказав Подоляк.

За його словами, пріоритетом для України залишається закупівля зброї. Він зазначив, що на складах США достатньо амуніції, яка вкрай потрібна на фронті вже сьогодні.

"Саме закупівля зброї, тому що на складах у Сполучених Штатів багато тієї амуніції, яка нам потрібна сьогодні на лінії фронту", - підкреслив радник.

Окремо Подоляк наголосив на необхідності порушити з американською стороною питання миротворчих ініціатив. За його словами, саме Росія раніше відкинула всі пропозиції щодо припинення вогню та переговорів, які ініціював Трамп.

"Всі миротворчі ініціативи пана Трампа були відкинуті російською стороною. Без санкцій, без примусу Росії, без тиску на Росію, додаткового тиску, зупинити війну неможливо", - зазначив співрозмовник.

Він також прокоментував нещодавню заяву американського сенатора Марко Рубіо щодо санкцій.

"Пан Рубіо заявив, що пакет санкцій не з боку пана Трампа, але якщо ми використаємо санкції сьогодні, то вони обмежать можливість ведення переговорів з російською стороною", - пояснив радник ОП.

Подоляк впевнений, що така зустріч буде позитивною для України, зокрема в контексті того, що позиція Трампа змінюється під впливом союзників.

"На мій погляд, враховуючи знову ж таки позицію Трампа, яка трошки корелюється, трошки змінюється, під тиском, в тому числі європейських партнерів, я думаю, що це буде позитивно для України", - додав він.