Подоляк жорстко висловився щодо передачі Іраном безпілотників для РФ

Іран передав безпілотники росіянам, вирішивши підтримати війну проти українців. Попри санкції, ізоляцію та огидну репутацію Тегеран пішов на цей крок, не зрозумівши як піднятися з дна цивілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії - вкрай відсталій у технічному плані країні - сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, які РФ отримала від Ірану. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще дві отримали поранення.

Додамо, РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало все, що відомо про дрони Shahed-136 та чим вони небезпечні.

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