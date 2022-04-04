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Подоляк о заявлениях РФ по поводу "деукраинизации": это уже конкретная криминальная практика

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию в прокремлевском издании, в котором обосновывается уничтожение украинцев. Он подчеркнул, что такие призывы - это конкретная уголовная практика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Подоляка.

По его словам, в России периодически появляются попытки общественного основания войны в Украине и уничтожение украинской государственности. Подоляк отметил, что прокремлевские СМИ делают это все в более жестких формулировках и привел цитату из публикации: "денацификация Украины - это тоже неизбежная деевропеизация".

"Агентство внутреннего пропагандистского использования - "РИА Новости" - фактически открыто объявляет официальную позицию (росс - ред.) ийской страны. Без маскировки. Уже без обмана", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что росСМИ откровенно сообщает о планах России уничтожить Украину. При этом, уточняет он, речь Москва собирается официально убивать украинцев, а также уничтожить инфраструктуру страны, превратив ее в выжженную пустыню.

Подоляк приходит к выводу, что Кремль официально и публично протоколирует свои призывы к массовым убийствам по этническим, социальным и даже (ноу-хау) государственным признакам.

"А это уже конкретная уголовная практика в международных юрисдикциях. И для государства России, и для его представителей", - резюмирует он.

Также Подоляк делает вывод, что качество российской аналитики и "интеллектуальной элиты" остается ниже плинтуса. По его словам, Кремль абсолютно не понимает Украину и современный мир. В результате Москва превращается в полного изгоя.

Напомним, сегодня, 4 апреля, в близком к Кремлю издании "РИА Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". В публикации обосновывается уничтожение украинцев, которые не согласны с российской оккупацией.

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