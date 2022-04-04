Подоляк про заяви РФ з приводу "деукраїнізації": це вже конкретна кримінальна практика

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк відреагував на публікацію в прокремлівському виданні, в якому обґрунтовується знищення українців. Він підкреслив, що такі заклики - це конкретна кримінальна практика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Подоляка.
За його словами, в Росії періодично з'являються спроби суспільного заснування війни в Україні і знищення української державності. Подоляк зазначив, що прокремлівські ЗМІ роблять це все в більш жорстких формулюваннях і навів цитату з публікації: "денацифікація України - це теж неминуча деєвропеїзація".
"Агентство внутрішнього пропагандистського використання - "РИА Новости" - фактично відкрито оголошує офіційну позицію (росс - ред.) ійской країни. Без маскування. Вже без обману", - зазначив Подоляк.
Радник глави ОП додав, що росЗМІ відверто повідомляє про плани Росії знищити Україну. При цьому, уточнює він, мова Москва збирається офіційно вбивати українців, а також знищити інфраструктуру країни, перетворивши її на випалену пустелю.
Подоляк приходить до висновку, що Кремль офіційно і публічно протоколює свої заклики до масових вбивств за етнічними, соціальним і навіть (ноу-хау) державними ознаками.
"А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави Росії, і для її представників", - резюмує він.
Також Подоляк робить висновок, що якість російської аналітики і "інтелектуальної еліти" залишається нижче плінтуса. За його словами, Кремль абсолютно не розуміє Україну і сучасний світ. В результаті Москва перетворюється на повного ізгоя.
Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, в близькому до Кремля виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У публікації обґрунтовується знищення українців, які не згодні з російською окупацією.
Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!