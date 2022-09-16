Подоляк - Западу после массовых захоронений под Изюмом: кто-то еще хочет "замораживания войны"?

После выявления массовых захоронений в освобожденном Изюме Харьковской области не может быть желания "заморозить войну". Украине нужны танки, потому что она борется со злом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных возле Изюма. На оккупированных территориях месяцами царил безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто-то еще хочет "замораживания войны" вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со Злом", - написал Подоляк.
Напомним, что президент Владими рЗеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал, что под Изюмом в Харьковской области найдены массовые захоронения людей. Сегодня на место трагедии прибудут международные журналисты.
Ранее в сети опубликовали фотографии с места массового захоронения в лесу в Изюме.
На снимках видны кресты, многие из которых сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи - фамилии или числа. На одном из крестов написано "ВСУ, 17 человек, г. Изюм, из морга". При этом часть могил без крестов.
Добавим, в Минобороны Украины перед этим сообщили, что нанесенные оккупантами в Изюме разрушения можно сравнить по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв - минимум с двумя Бучами Киевской области.
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