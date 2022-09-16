Подоляк - Заходу після масових поховань під Ізюмом: хтось ще хоче "заморожування війни"?

"450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче "заморожування війни" замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі Злом", - написав Подоляк.

Масові поховання в Ізюмі

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів, що під Ізюмом в Харківській області знайдено масове поховання людей. Сьогодні на місце трагедії прибудуть міжнародні журналісти.

Раніше в мережі опублікували фотографії з місця масового поховання в лісі в Ізюмі.

На знімках видно хрести, багато з яких збиті з дощок. На деяких хрестах є написи - прізвища або числа. На одному з хрестів написано "ЗСУ, 17 осіб, м. Ізюм, з моргу". При цьому частина могил без хрестів.

Додамо, в Міноборони України перед цим повідомили, що руйнування, які завдали окупанти в Ізюмі можна порівняти за масштабами з руйнуваннями в декількох Бородянках, а за кількістю жертв - мінімум з двома Бучами Київської області.