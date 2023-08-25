Подоляк про замороження війни: втеча від виклику призведе до її повернення та ганьби

"Будь-яка спроба відкласти війну означатиме повернення війни в майбутньому в більших масштабах і за гірших позицій. Будь-яка спроба втекти від викликів історії, як казав класик XX століття, не призведе ні до чого, крім війни та ганьби. Спроба зрадити моральним принципам задля real politik не закінчиться нічим, крім морального краху Заходу", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, єдиним виходом сьогодні є поразка російського диктатора Володимира Путіна.

Території в обмін на вступ до НАТО

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які терористична Російська Федерація окупувала. Його слова одразу викликали неабияке обурення, однак пізніше він заявив, що вони були помилкою, оскільки "заява була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні".

Коментуючи слова Єнссена, президент України Володимир Зеленський відзначив, що подібні заяви є штучною провокацією.