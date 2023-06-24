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Подоляк про заколот Пригожина: ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Бунт ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина проти російського керівництва є фактично початком громадянської війни в РФ. Події в Росії свідчать про крах кремлівського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка для журналістів.

"Події розвиваються по тому сценарію, про який ми говорили протягом всього минулого року. Початок українського контрнаступу остаточно дестабілізував російські еліти, посиливши внутрішній розкол, який виник після поразки в Україні", - сказав він.

Подоляк наголосив, що заколот Пригожина є початком громадянської війни в РФ. Проте путінський режим не може впоратися зі спротивом через крах системи.

"Сьогодні ми фактично спостерігаємо початок громадянської війни. Група Пригожина захоплює військові об'єкти, штаби та цілі міста, майже не зустрічаючи спротиву на своєму шляху, роззброюючи випадкових солдатів та поліціантів. Путін оголошує Пригожина зрадником та поза законом та анонсує відповідні накази спецслужбам, але нічого не відбувається - криза управління, фактична втрата влади. В той же час "Вагнер" продовжує свій марш на Москву", - заявив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що Україна продовжує рухатися своїм шляхом - до кордонів 1991 року.

Події у Росії

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Пригожин заявив, що "йде на Москву" розбиратися з беззаконням. Його бойовики вже зайшли до Ростова-на-Дону та, за повідомленнями російських ЗМІ, рухаються трасою "Дон" до столиці РФ.

На тлі бунту російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян та "вагнерівців". Він назвав дії бойовиків "зрадою" та "ударом в спину". Диктатор пригрозив, що Пригожин та бійці, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.

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Російська ФедераціяОфіс президентаЄвген ПригожинМихайло Подоляк