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Подоляк про заклики Угорщини до капітуляції України: іноді вигідно бути адвокатом диявола

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина своїми заявами про припинення вогню закликає Україну до капітуляції. Така позиція Будапешту вигороджує російський геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско", - зазначив Подоляк.

Він додав, що коли Угорщина (вустами Сійярто) каже, що "мета - припинити вбивати людей, а, отже, припинити вогонь" - вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид.

"Варто уважніше вдивитися в історію", - підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав негайно припинити вогонь в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден повинні зустрітися та обговорити Україну, "зробивши послугу людству".

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