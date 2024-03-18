Подоляк закликав союзників відмовитися від політичної двозначності стосовно РФ

"Вважаю, що події в Україні все-таки вимагають відмовитися від традиційної політичної двозначності, коли проукраїнська коаліція з одного боку шукає ресурси, амуніцію та гроші для військової допомоги Україні, а з іншого – комерційні (зокрема брендові) компанії з цих країн активно працюють на російських споживчих ринках, складаючи своїми податками суттєву частку федерального "бюджету війни", - написав посадовець.

На думку Подоляка, так можна воювати "нескінченно", "періодично роблячи витоки про неминучість війни країн НАТО проти РФ у 2026–2030 рр.".

Він закликав зосередитися на трьох базових діях:

проведення спільних інвестицій в умовно об'єднані європейські військові виробництва: "зброя має йти на поле бою, а не зберігатися на складах";

проведення повноцінного аудиту санкцій та їх подальше суттєве посилення, адже "немає місця грі у піддавки". Також слід застосовувати додаткові санкції проти "посередників", які надають Росії можливість обходити санкції;

здійснення справжньої фактичної ізоляції Росії, що передбачає мінімальні контакти у зв'язку з тотальною відмовою Росії від міжнародного права.

"Бізнес не повинен працювати в РФ, а Росія не повинна отримувати запрошення на глобальні саміти", - зазначив Подоляк.