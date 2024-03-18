Подоляк закликав союзників відмовитися від політичної двозначності стосовно РФ
Союзникам варто відмовитися від традиційної політичної двозначності, коли з одного боку проукраїнська коаліція шукає ресурси для надання військової допомоги Україні, а з іншого боку комерційні компанії активно працюють на ринку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Вважаю, що події в Україні все-таки вимагають відмовитися від традиційної політичної двозначності, коли проукраїнська коаліція з одного боку шукає ресурси, амуніцію та гроші для військової допомоги Україні, а з іншого – комерційні (зокрема брендові) компанії з цих країн активно працюють на російських споживчих ринках, складаючи своїми податками суттєву частку федерального "бюджету війни", - написав посадовець.
На думку Подоляка, так можна воювати "нескінченно", "періодично роблячи витоки про неминучість війни країн НАТО проти РФ у 2026–2030 рр.".
Він закликав зосередитися на трьох базових діях:
- проведення спільних інвестицій в умовно об'єднані європейські військові виробництва: "зброя має йти на поле бою, а не зберігатися на складах";
- проведення повноцінного аудиту санкцій та їх подальше суттєве посилення, адже "немає місця грі у піддавки". Також слід застосовувати додаткові санкції проти "посередників", які надають Росії можливість обходити санкції;
- здійснення справжньої фактичної ізоляції Росії, що передбачає мінімальні контакти у зв'язку з тотальною відмовою Росії від міжнародного права.
"Бізнес не повинен працювати в РФ, а Росія не повинна отримувати запрошення на глобальні саміти", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, міноборони Естонії заборонило товари компаній, які продовжують бізнес в Росії. Так, згідно з розпорядженням, заборона діє на торгові автомати, кафе та інші торгові точки, що продають продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International під юрисдикцією оборонного відомства. Крім того, буде припинено перепродаж тютюнових виробів від Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).
Раніше ми писали, що найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus покинув Росію. Згідно з даними Центрального банку Росії, відтепер банк припиняє акредитацію своїх відділень у країні. Це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії з початку 2024 року. У результаті загальна кількість їхніх відділень у країні скоротилася до 23.
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