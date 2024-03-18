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Подоляк призвал союзников отказаться от политической двусмысленности по отношению к РФ

Киев, Понедельник 18 марта 2024 05:30
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Подоляк призвал союзников отказаться от политической двусмысленности по отношению к РФ Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Союзникам следует отказаться от традиционной политической двусмысленности, когда, с одной стороны, проукраинская коалиция ищет ресурсы для оказания военной помощи Украине, а с другой стороны коммерческие компании активно работают на рынке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Считаю, что события в Украине все же требуют отказаться от традиционной политической двусмысленности, когда проукраинская коалиция с одной стороны ищет ресурсы, амуницию и деньги для военной помощи Украине, а с другой – коммерческие (в том числе брендовые) компании из этих стран активно работают на российских потребительских рынках, составляя своими налогами существенную долю федерального "бюджета войны", – написал чиновник.

По мнению Подоляка, так можно воевать "бесконечно", "периодически делая истоки о неизбежности войны стран НАТО против РФ в 2026-2030 гг."

Он призвал сосредоточиться на трех базовых действиях:

  • проведение общих инвестиций в условно объединенные европейские военные производства: "оружие должно идти на поле боя, а не храниться на складах";
  • проведение полноценного аудита санкций и их дальнейшее существенное усиление, ведь нет места игре в поддавки. Также следует применять дополнительные санкции против "посредников", предоставляющих России возможность обходить санкции;
  • осуществление подлинной фактической изоляции России, предусматривающей минимальные контакты в связи с тотальным отказом России от международного права.

"Бизнес не должен работать в РФ, а Россия не должна получать приглашения на глобальные саммиты", – отметил Подоляк.

Напомним, минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России . Согласно распоряжению, запрет действует на торговые автоматы, кафе и другие торговые точки, продающие продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International под юрисдикцией оборонного ведомства. Кроме того, будет прекращена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Ранее мы писали, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus покинул Россию . Согласно данным Центрального банка России, теперь банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране. Это уже третье представительство закрывшегося в России иностранного банка с начала 2024 года. В результате общее количество их отделений в стране сократилось до 23.

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