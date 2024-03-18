Подоляк призвал союзников отказаться от политической двусмысленности по отношению к РФ
Союзникам следует отказаться от традиционной политической двусмысленности, когда, с одной стороны, проукраинская коалиция ищет ресурсы для оказания военной помощи Украине, а с другой стороны коммерческие компании активно работают на рынке России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Считаю, что события в Украине все же требуют отказаться от традиционной политической двусмысленности, когда проукраинская коалиция с одной стороны ищет ресурсы, амуницию и деньги для военной помощи Украине, а с другой – коммерческие (в том числе брендовые) компании из этих стран активно работают на российских потребительских рынках, составляя своими налогами существенную долю федерального "бюджета войны", – написал чиновник.
По мнению Подоляка, так можно воевать "бесконечно", "периодически делая истоки о неизбежности войны стран НАТО против РФ в 2026-2030 гг."
Он призвал сосредоточиться на трех базовых действиях:
- проведение общих инвестиций в условно объединенные европейские военные производства: "оружие должно идти на поле боя, а не храниться на складах";
- проведение полноценного аудита санкций и их дальнейшее существенное усиление, ведь нет места игре в поддавки. Также следует применять дополнительные санкции против "посредников", предоставляющих России возможность обходить санкции;
- осуществление подлинной фактической изоляции России, предусматривающей минимальные контакты в связи с тотальным отказом России от международного права.
"Бизнес не должен работать в РФ, а Россия не должна получать приглашения на глобальные саммиты", – отметил Подоляк.
Напомним, минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России . Согласно распоряжению, запрет действует на торговые автоматы, кафе и другие торговые точки, продающие продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International под юрисдикцией оборонного ведомства. Кроме того, будет прекращена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).
Ранее мы писали, что крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus покинул Россию . Согласно данным Центрального банка России, теперь банк прекращает аккредитацию своих отделений в стране. Это уже третье представительство закрывшегося в России иностранного банка с начала 2024 года. В результате общее количество их отделений в стране сократилось до 23.
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