Подоляк о взрывах на авиабазе в Крыму: все только начинается

Крым не может оставаться военной базой для террористов. Поэтому взрывы в Новофедоровке стали "только началом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"Демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, во вторник, 9 августа, в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
Позже оккупанты заявили, что в результате взрывов есть погибший.
Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".