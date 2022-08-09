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Подоляк о взрывах на авиабазе в Крыму: все только начинается

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Крым не может оставаться военной базой для террористов. Поэтому взрывы в Новофедоровке стали "только началом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Демилитаризация Российской Федерации - неотъемлемая часть обеспечения глобальной безопасности. Будущее полуострова Крым - быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом. Не военной базой для террористов. Все только начинается", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, во вторник, 9 августа, в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Позже оккупанты заявили, что в результате взрывов есть погибший.

Более детально о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".

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