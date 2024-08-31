Подоляк вважає, що Монголія не затримає Путіна під час його візиту до країни

Він підкреслив, що є ордер на арешт Путіна за геноцид українських дітей, а також є Римський статут, який підписала Монголія. Це означає, що країна зобов'язана заарештувати російського диктатора.

Однак скоріше за все, Монголія не зробить цього. Це у свою чергу загрожує тотальному обнуленню репутацію Міжнародного кримінального суду (МКС) і, за словами Подоляка, Путін це робить свідомо.

"Є ордер за геноцид дітей України. Ви маєте його затримати. Чи буде він сидіти, чи буде він за це відповідати - це вже будуть судові органи з'ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? Скоріш за все, ні. Для цього і візит Путіна, аби показати - що мовляв "немає ніяких правил, немає МКС і немає Римського статуту"", - резюмував радник голови ОП.