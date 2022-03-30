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Подоляк о встрече Зеленского и Путина: пакет документов готов, можно начинать готовиться

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина подготовила пакет документов для проведения личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Наработки передали российской делегации во время переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Наработанный пакет документов, с которым мы уже выступаем, и предложения, которые мы передали российской стороне, говоря о том, что в принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет - это вопрос логистический, потому что россиянам нужно посмотреть наши предложения, дать какой-то предварительный ответ", - заявил Подоляк.

По его словам, ключевым вопросом является договор о гарантиях безопасности. После того, как российская сторона рассмотрит все моменты, можно будет говорить о встречи президентов.

"Мы считаем, что пакет документов готов. Ключевой - это договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира… Наверное, мы можем выходить на понимание, что в ближайшее время встреча президентов будет. Когда именно, сказать невозможно", - отметил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее в Офисе президента раскрыли детали проведения референдума по мирному договору между Украиной и Россией.

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Война России против УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир Путин