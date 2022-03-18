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Подоляк о возможности уступок по вопросам Крыма и ОРДЛО: юридически это часть Украины

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможные уступки Украины в вопросах Крыма и ОРДЛО. Он заявил, что эти территории юридически являются частью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Подоляка изданию Медуза.

"Территориальная целостность Украины незыблема. Для нас территории ОРДЛО и Автономной республики Крым являются юридически частью Украины, а эффективное управление мы там временно потеряли, поэтому там сейчас российские администрации. Это статус-кво, я готов его назвать - а свои позиции на переговорах мы озвучивать пока не можем. Мы в отличие от россиян придерживаемся договоренностей", - заявил Подоляк.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина разрабатывает индивидуальную модель безопасности.

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