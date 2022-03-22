Подоляк про війну в Україні: Європа має усвідомити, що це лише початок загарбницького шляху РФ

Росія вже 27-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Радник офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що країна-агресор відкрито погрожує всьому світу і Європі потрібно усвідомити, що це лише початок загарбницького шляху РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twitter.

Європі саме час усвідомити, що війна проти – це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити . Висновки надто очевидні. pic.twitter.com/LmdkO5zi48

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України - це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні",- написав Подоляк.

За його словами, російська пропаганда також відкрито говорить про про необхідність знищити Україну.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту.

Також ми писали, що Подоляк розповів про російські фейки.

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