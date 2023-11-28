Подоляк про візит Маска до Ізраїлю: тепер лишилося приїхати в Україну

Подоляк написав, що Маску залишилося відвідати Україну, щоб побачити "жахи війни" та визнати усунення "режиму Путіна".

"Тепер Маску залишилося тільки приїхати в Україну, побачити на власні очі жахи "російського світу", подивитися в очі дітям, які втратили батьків, прокинутися під звуки ракет/дронів, що летять у бік нічних міст, і, нарешті, визнати, що "режим Путіна" також має бути усунений. Інакше це нескінченне кровопролиття та війни", - написав радник.

Подоляк додав, що коли людина стикається з війною "віч-на-віч", то її світогляд змінюється.

"Щойно ви зіткнетесь віч-на-віч з трагедією, ваш особистий світ зміниться назавжди. І розумієш, що не треба "радити" Україні "погодитися щось обміняти на російські фіктивні гарантії"", - додав радник Президента України.

Маск приїжджав до Ізраїлю та зустрічався з президентом країни Іцхаком Герцогом після свого "антисемітського скандалу"

Позиція Маска у війні проти Росії

Раніше Ілон Маск заявив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що США мають забезпечити мир в Україні та відновити нормальні відносини з Росією. В іншому випадку це призведе до Третьої світової війни.

Маск сказав, що окуповані українські регіони мають бути приєднані до Росії, оскільки, за його словами, мешканці цих регіонів хочуть цього.

Відразу після цієї заяви Михайло Подоляк відповів, що бізнесмен помиляється в міркуваннях. "Здача України" та переговори з Росією призведуть до воєн у всьому світі.