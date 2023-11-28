Подоляк о визите Маска в Израиль: теперь осталось приехать в Украину

Подоляк написал, что Маску осталось посетить Украину, чтобы увидеть "ужасы войны" и признать устранение "режима Путина".

"Теперь Маску осталось только приехать в Украину, увидеть своими глазами ужасы "русского мира", посмотреть в глаза детям, потерявшим отцов, проснуться под звуки ракет/дронов, летящих в сторону ночных городов, и, наконец, признать, что "режим Путина" также должен быть устранен. В противном случае это бесконечное кровопролитие и войны", - написал советник.

Подоляк добавил, что когда человек сталкивается с войной "лицом к лицу", то его мировоззрение меняется.

"Как только вы столкнетесь лицом к лицу с трагедией, ваш личный мир изменится навсегда. И понимаешь, что не надо "советовать" Украине "согласиться что-то обменять на российские фиктивные гарантии"", - добавил советник Президента Украины.

Маск приезжал в Израиль и встречался с президентом страны Ицхаком Герцогом после своего "антисемитского скандала"

Позиция Маска в войне против России

Ранее Илон Маск заявил на своей странице в соцсети X (Twitter), что США должны обеспечить мир в Украине и возобновить нормальные отношения с Россией. В противном случае это приведет к Третьей мировой войне.

Маск сказал, что оккупированные украинские регионы должны быть присоединены к России, поскольку, по его словам, жители этих регионов хотят этого.

Сразу же после этого заявления, Михаил Подоляк ответил, что бизнесмен ошибается в рассуждениях. "Сдача Украины" и переговоры с Россией приведут к войнам во всем мире.