Подоляк відповів Кремлю про членство в НАТО: зосередьтеся на своєму повоєнному статусі

"Суверенітет України безумовний. І лише Україна визначає, куди, як і навіщо вона вступає. НАТО - це обов’язкове й найближче майбутнє", - заявив він.

При цьому Подоляк наголосив, що російській владі необхідно вже почати підбирати спікерів, які здатні усвідомлювати реальний світ.

"РФ же треба зосередитися на своєму власному повоєнному статусі, який вимагатиме значного роззброєння, відмови від фіктивних блоків і союзних держав, зміни зовнішньої політики тощо. Тож уже тепер підбирайте на посади "спікерів/прес-секретарів" людей із розвиненою навичкою «логіка», здатних усвідомити реальний світ", - додав він.

Передісторія

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що РФ забезпечуватиме свою безпеку і це нібито виключає членство України в НАТО.

Водночас він назвав заклики Києва до Альянсу прийняти Україну в НАТО "свідченням неготовності і небажання сідати за стіл переговорів".

Шлях України до НАТО

Восени минулого року Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Згодом стало відомо, що НАТО дійшло згоди щодо приєднання України, але цього не може статися, поки триває війна.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський і сам заявляв, що про вступ до закінчення війни мови бути не може. Однак він розраховує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до альянсу.