Подоляк ответил Кремлю о членстве в НАТО: сосредоточьтесь на своем послевоенном статусе

"Суверенитет Украины безусловный. И только Украина определяет, куда, как и зачем она вступает. НАТО - это обязательное и ближайшее будущее", - заявил он.

При этом Подоляк подчеркнул, что российским властям необходимо уже начать подбирать спикеров, которые способны осознавать реальный мир.

"РФ же надо сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе, который потребует значительного разоружения, отказа от фиктивных блоков и союзных государств, изменения внешней политики и т.д... Так что уже сейчас подбирайте на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с развитым навыком "логика", способных осознать реальный мир", - добавил он.

Предыстория

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет обеспечивать свою безопасность и это якобы исключает членство Украины в НАТО.

При этом он назвал призывы Киева к Альянсу принять Украину в НАТО "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".

Путь Украины в НАТО

Осенью прошлого года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Впоследствии стало известно, что НАТО дошло согласия по поводу присоединения Украины, но этого не может произойти, пока идет война.

В свою очередь президент Владимир Зеленский и сам заявлял, что о вступлении до окончания войны речи быть не может. Однако он рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к альянсу.