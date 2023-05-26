UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про удар по Дніпру: один з інструментів впливу на хід війни для Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Удар російських окупантів по Дніпру є проявом одного з інструментів впливу на війну для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що сьогоднішня атака - це цілеспрямований удар по конкретній інфраструктурі, де перебувають мирні люди. І жодних "військових цілей" для Росії вже немає.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший - це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий - це завдавати таких психологічних ударів", - зазначив Подоляк.

За його словами, подібні атаки спрямовані не лише на свідомість українських людей, а й на свідомість інших країн. Після ударів вони можуть почати вимагати від України сісти за стіл переговорів, аби припинити загибель цивільних.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 26 травня, за допомогою ракет завдали удару по Дніпру. Вони потрапили медустановою, де надають психіатричну допомогу.

В результаті ворожої атаки поранено щонайменше 31 особу. Ще двоє мирних жителів - загинули.

Більш детально про атаку російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроОфіс президентаВійна Росії проти Україниракетный ударМихайло Подоляк