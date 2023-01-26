Подоляк про танки для України: нам потрібно 350-400 і ми на цю цифру вийдемо

Остаточний перелам у питанні постачання військової допомоги вже стався. Україна отримає від союзників танки для деокупації своїх територій у необхідній кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"Все, перелам остаточно стався. Ще є відголос страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна й треба все дати Україні тут і зараз... Тепер буде ера насичення України всім необхідним, щоб дійти до фіналу в цій війні", - підкреслив Подоляк.

На його думку, ядерні погрози росіян у бік Заходу через передачу Україні танків у підсумку не призведуть до реального застосування цього озброєння, оскільки ядерний клуб, включно із Китаєм та Індією, не дозволять РФ цього зробити.

"Все, що конвекційне - буде використано, Україна все отримає, на будь-якому етапі війни будемо мати необхідні нам інструменти", - каже Подоляк.

Втім, він зазначив, що єдиною проблемою для України в питанні постачань залишається логістика і зараз важливо організувати процес передачі озброєння та навчання "конвеєрно".

"Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350-400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо", - підсумував Подоляк.

Передача Україні західних танків

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна обов'язково звільнить свої території, але для контрнаступальних операцій нашим військовим потрібно отримати щонайменше 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.

Тим часом Німеччина, яка довго вагалася з рішенням, вже оголосила про передачу українцям Leopard 2, а США погодилися передати Abrams.

Детальніше про те, хто із партнерів готовий вже передати західні танки Україні та в якій кількості - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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