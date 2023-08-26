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Подоляк про "таємну" нараду Залужного з НАТО: це секрет лише для медіа

Україна, Субота 26 серпня 2023 21:44
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Подоляк про "таємну" нараду Залужного з НАТО: це секрет лише для медіа Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

"Таємна" нарада головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного буле секретом лише для медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це секретна нарада для медіа. Залужний активно спілкується з представниками Міністерств оборони чи Генштабів наших партнерів. Практично щодня", - повідомив Подоляк.

За його словами, такі наради існують, бо треба постійно вносити корективи щодо тактики та стратегій, дивитися, що робить Росія, і пояснювати партнерами, що потрібно Україні, чи можуть військові очікувати додаткових ракет, додаткової фронтової ППО чи навіть F-16.

"Ці консультації постійно йдуть. Тим більше, вони йдуть з нашими партнерами з США та Британії. Але про що саме вони йдуть, ми в ефірі це обговорювати не будемо", - підкреслив радник.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні іноземні ЗМІ повідомили, що командування Північноатлантичного альянсу провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні.

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