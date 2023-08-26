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Подоляк о "тайном" совещании Залужного с НАТО: это секрет только для медиа

Украина, Суббота 26 августа 2023 21:44
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Подоляк о "тайном" совещании Залужного с НАТО: это секрет только для медиа Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

"Тайное" совещание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного было секретом только для медиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Это секретное совещание для медиа. Залужный активно общается с представителями Министерств обороны или Генштабов наших партнеров. Практически ежедневно", - сообщил Подоляк.

По его словам, такие совещания существуют, потому что надо постоянно вносить коррективы по тактике и стратегиям, смотреть, что делает Россия, и объяснять партнерами, что нужно Украине, могут ли военные ожидать дополнительных ракет, дополнительной фронтовой ПВО или даже F-16.

"Эти консультации постоянно идут. Тем более, они идут с нашими партнерами из США и Великобритании. Но о чем именно они идут, мы в эфире это обсуждать не будем", - подчеркнул советник.

Что предшествовало

Напомним, сегодня иностранные СМИ сообщили, что командование Североатлантического альянса провело секретное совещание с Залужным на польской границе.

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