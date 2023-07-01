ua ru
Сб, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про статтю WP про візит глави ЦРУ до Києва: конспірологія, що віддає інфантилізмом

Новость на русском →
Субота 01 липня 2023 19:46
Подоляк про статтю WP про візит глави ЦРУ до Києва: конспірологія, що віддає інфантилізмом Фото: радник керівника ВП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на матеріал американського видання The Washington Post про візит глави ЦРУ до Києва, назвавши інформацію з нього - конспірологією, що віддає інфантилізмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії" .

"Немає жодних виходів із війни. Усі ці інтрижні описи, конспірологічні описи - вони дещо віддають інфантилізмом. За такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, у цієї війни немає жодного компромісного сценарію", - заявив він.

Стаття The Washington Post

Видання з посиланням на джерела повідомило, що директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Україну. Йому нібито розкрили плани деокупації українських територій від російських окупантів.

При цьому WP зазначало, що метою візиту Бернса було підтвердити прихильність США до обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в боротьбі з агресором.

Наступ України

Збройні сили України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де українські воїни мають успіхи.

На півдні ЗСУ продовжують тиснути на ворога, щоб прорвати оборону окупаційних військ. Поблизу Бахмута захисники просуваються на флангах, а ворог зазнає втрат.

Раніше у Генштабі повідомили, що українські сили під Бахмутом перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ Війна Росії проти України Михайло Подоляк
NEWS
Оренда від 4 тисяч. В якому районі Києва найдешевше житло
Оренда від 4 тисяч. В якому районі Києва найдешевше житло
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни