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Подоляк о статье WP о визите главы ЦРУ в Киев: конспирология, отдающая инфантилизмом

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Суббота 01 июля 2023 19:46
Подоляк о статье WP о визите главы ЦРУ в Киев: конспирология, отдающая инфантилизмом Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на материал американского издания The Washington Post о визите главы ЦРУ в Киев, назвав информацию из него - конспирологией, отдающей инфантилизмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

"Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания - они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объеме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария",- заявил он.

Статья The Washington Post

Издание со ссылкой на источники сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину. Ему якобы раскрыли планы деоккупации украинских территорий от российских оккупантов.

При этом WP отмечало, что целью визита Бернса было подтвердить приверженность США по обмену разведывательными данными, которые помогут Украине в борьбе с агрессором.

Наступление Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Сейчас активные бои идут на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, где украинские воины имеют успехи.

На юге ВСУ продолжают давить на врага, чтобы прорвать оборону оккупационных войск. Вблизи Бахмута защитники продвигаются на флангах, а враг несет потери.

Ранее в Генштабе сообщили, что украинские силы под Бахмутом перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

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ЦРУ Война России против Украины Михаил Подоляк
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