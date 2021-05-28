UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Подоляк сомневается в скором мире на Донбассе и назвал "краеугольный камень"

Автор: РБК-Украина

На переговорах в нормандском формате вряд ли удастся в скором времени добиться урегулирования конфликта на Донбассе. Хотя украинская сторона считает, что его нужно решить здесь и сейчас.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, российская сторона в нормандском формате стремится изменить повестку дня и ввести в переговоры так называемые "ЛДНР", но Украина отказывается.

"Это является одним из больших краеугольных камней, который мы никак не можем сдвинуть в ту или иную сторону. Но сама по себе любая встреча в нормандском формате - это уточнение позиций. И эти позиции Украины всегда подтачивает все более конкретно. Мы точно говорим, что есть красные линии, которые мы не перейдем. Что есть потребность решить этот конфликт здесь и сейчас, без эскалации", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на сегодня позиция украинской стороны выглядит эффективно.

"Но ждать, что результаты будут немедленно и очень позитивными для нас - это невозможно. Потому что, как мы понимаем, вся история с Донбассом намного больше, чем сама война на этих территориях", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что на последних переговорах нормандских советников с участием главы Офиса президента Андрея Ермака состоялся "жесткий обмен мнениями".

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассОфис президентаНормандский формат