Подоляк сомневается в скором мире на Донбассе и назвал "краеугольный камень"

По его словам, российская сторона в нормандском формате стремится изменить повестку дня и ввести в переговоры так называемые "ЛДНР", но Украина отказывается.

"Это является одним из больших краеугольных камней, который мы никак не можем сдвинуть в ту или иную сторону. Но сама по себе любая встреча в нормандском формате - это уточнение позиций. И эти позиции Украины всегда подтачивает все более конкретно. Мы точно говорим, что есть красные линии, которые мы не перейдем. Что есть потребность решить этот конфликт здесь и сейчас, без эскалации", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что на сегодня позиция украинской стороны выглядит эффективно.

"Но ждать, что результаты будут немедленно и очень позитивными для нас - это невозможно. Потому что, как мы понимаем, вся история с Донбассом намного больше, чем сама война на этих территориях", - добавил Подоляк.