Подоляк про ситуацію в Бєлгородській області РФ: Україна готова надати гуманітарні коридори

"Безумовно РДК ("Російський добровольчий корпус", - ред.)демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитися до громадян своєї країни. Все, що сьогодні відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином", - наголосив Подоляк.

За словами радника голови ОП, російські військові не змінюють своєї тактики й все так само ховаються у дворах та будинках місцевих мешканців.

"Росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами РФ, а Росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення Росії", - додав він.

Подоляк повідомив, що у зв'язку з ситуацією, що склалась в Бєлгородській області РФ, Україна згодна надати місцевим жителям гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.

"Тому, виходячи з гуманістичної складової, РДК говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори.... Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних громадян Росії", - повідомив радник голови ОП.

Ситуація в Бєлгородській області РФ

Російські добровольчі об'єднання з початку весни цього року почали спроби звільнити Бєлгородську область від чинної російської влади. Наприкінці травня операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" почалась знову і триває до нині.

Нагадаємо, що 1 червня "РДК" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

До того ж ми повідомляли, що бійці легіону "Свобода Росії" повідомляли, що Україна відкриє гуманітарні коридори для мешканців області.

Тим часом російська влада почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.

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