Подоляк розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вільнюсі

"Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто й авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання", - сказав Подоляк.

Третім питання, яке обговорюватимуть президенти, буде програш Росії.

"Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому Росія має обов’язково програти й чому це вигідно демократичному світу в цілому і як має виглядати Росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні Путін не контролює РФ, не є сильним президентом", - зазначив радник.

Крім того, за його словами, Зеленський та Байден говоритимуть про економічну підтримку України та про правоохоронну, судову системи й антикорупційну діяльність.

Подоляк також додав, що Зеленський у Вільнюсі матиме й інші двосторонні зустрічі. Однак з міркувань безпеки про них зараз не повідомляють.

"Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з безпекової точки зору - ми не повідомляємо. От зустрівся президент - про це говоримо, а поки він не зустрівся - не повідомляємо", - додав представник ОП.

Зеленський зустрінеться з Байденом у Вільнюсі

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті.

Також під час саміту буде прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України, який дозволить українській армії здійснити перехід від радянської моделі до армії за стандартами НАТО.

Окрім того, вчора ЗМІ повідомляли, що Байден у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із Зеленським. Сьогодні цю інформацію офіційно підтвердили у Білому домі.