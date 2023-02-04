Подоляк розповів про обов'язки ексглави Київської ОВА Кулеби в ОП: Думаю, абсолютно впорається
Після призначення заступником глави Офісу президента Олексій Кулеба опікуватиметься регіональною політикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.
"Потрібно її оптимізувати, потрібно налагодити відносини на різних рівнях з місцевою владою, щоб в цьому було більше системності, стабільності та конкретики", - зазначив посадовець.
Водночас, на думку Подоляка, із цими завданнями Кулеба "абсолютно впорається", бо він прийшов з посади очільника Київської ОВА.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Кулебу на посаду заступника глави ОП 24 січня.
Перед цим Кабмін погодив звільнення очільників п'яти обласних військових адміністрацій, зокрема Кулеби.
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