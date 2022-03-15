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Подоляк: российская армия практически не умеет воевать, а лишь бомбит гражданские объекты

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская армия практически не умеет воевать на профессиональном уровне. Поэтому оккупанты цинично обстреливают мирных жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет. Она умеет бомбардировать гражданские, инфраструктурные объекты и только мирных граждан. Мы получаем результат. Мы будем держать врага по всем направлениям, а он будет терять ум дальше и будет пробовать нас сломать", - заявил он.

Кроме того, Подоляк упрекнул, что, пока украинцы героически защищают свою страну, "партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами".

Напомним, вчера прошел 4 этап переговоров между Украиной и Россией. Стороны взяли перерыв до 15 марта для обсуждения некоторых деталей.

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