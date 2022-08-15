Подоляк о россиянах на ЗАЭС: ядерный шантаж может обернуться крупной катастрофой

Россия, шантажируя ядерной опасностью на Запорожской АЭС, регулярно совершает провокации и не соблюдает правила безопасности на станции, что может обернуться большой катастрофой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
По словам Подоляка, Россия "играет с огнем" на Запорожской АЭС.
"Кремль верит, что "руководит рисками", но допускает грубые ошибки. Россияне не имеют персонала, нарушают протоколы безопасности, а российская армия постоянно устраивает провокации", - заявил Подоляк.
Советник главы ОПУ считает, такой шантаж может обернуться большой катастрофой.
Напомним, что ранее Михаил Подоляк объяснил, почему Россия хочет принудить Украину к переговорам.
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