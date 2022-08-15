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Подоляк про росіян на ЗАЕС: ядерний шантаж може обернутися великою катастрофою

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента України (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Росія, шантажуючи ядерною небезпекою на Запорізькій АЕС, регулярно вчиняє провокації та не дотримується правил безпеки на станції, що може обернутися великою катастрофою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офіса президента України Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, Росія "грається з вогнем" на Запорізькій АЕС.

"Кремль вірить, що "керує ризиками", але припускається грубих помилок. Росіяни не мають персоналу, порушують протоколи безпеки, а російська армія постійно влаштовує провокації", - заявив Подоляк.

Радник голови ОПУ вважає, такий шантаж може обернутися великою катастрофою.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк пояснив, чому Росія хоче примусити Україну до переговорів.

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