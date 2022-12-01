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Подоляк: росіяни, які намагаються зламати українців, вже "попливли" самі

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни не змогли зламати українців за допомогою ракетних ударів по енергооб'єктах і вже відкрито допускають свою поразку у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Telegram.

Він нагадав, що пропагандисти Маргарита Сімоньян, Ольга Скабєєва, а також заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вже почали сумніватися в "успішному результаті" війни проти України та допускають "можливість Гааги".

"Від "не дражніть російського ведмедя" та "демонтажу України як держави" до "хоча б просто уникнути трибуналу" всього за 9 місяців. І це тільки початок. Той, хто вчора хотів зламати українців перебоями зі світлом, справді вже давно "поплив" сам", - наголосив Подоляк.

За його словами, навіть російська пропаганда розуміє, що ракетні удари, які обходяться Росії в сотні мільйонів доларів, ніяк не вплинуть на перебіг війни та неминучість поразки РФ. Тому зараз головне завдання для окупантів - за будь-яку ціну "випросити" мирні переговори.

"Має засмутити всіх стурбованих, тимчасово засілих у московських ресторанах. Єдині переговори, до яких слід готуватися російській політичній верхівці, - переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов утримання під вартою в обмін на сприяння слідству та свідчення проти соратників", - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо,раніше Подоляк заявляв, що Росія робила ставку на те, що Європа "втомиться" від України і відбуватимуться протести платників податків. Але Захід дав зрозуміти агресору, що він заплатить за війну.

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