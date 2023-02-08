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Подоляк про рішення щодо винищувачів для України: терміни - тижні

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Питання відправки Україні ударних винищувачів F-16 вирішиться протягом тижнів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

"Уже після того, як США передають нам ракети підвищеної дальності 150 км, я думаю, що й інші модифікації ракет на 200-300 км ми також будемо за замовчуванням отримувати. Сьогодні залишився єдиний елемент для того, щоб дозакрити небо - це винищувачі, а також штурмова авіація та ударні вертольоти. Це вже абсолютно активна опція на столі переговорів. Термін - тижні", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у країни не має табу на постачання винищувачів Україні, однак зазначив, що вони не отримували таких запитів.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначитися, які бойові літаки можна передати Україні.

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