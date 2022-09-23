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Подоляк про "референдуми": пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогоднішні "референдуми" на захоплених територіях України є пропагандистськими шоу Росії для проведення мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Іще раз про важливе. Сьогодні на окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою "референдум". Є лише:

1. Пропагандистське шоу для проведення z-мобілізації.
2. Територія України, яка потребує негайного звільнення", - написав він.

Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня.

Додамо, за даними Генштабу окупанти вже посилили репресії перед "референдумами", а саме йдеться про заборону виїзду, підкуп та примус.

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Ірина ПодолякРеферендумВійна Росії проти України