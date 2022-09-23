Подоляк о "референдумах": пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации

Сегодняшние "референдумы" на захваченных территориях Украины являются пропагандистскими шоу России для проведения мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием "референдум". Есть только:
1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации.
2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения", - написал он.
Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики и коллаборанты запланировали на 23-27 сентября.
Добавим, по данным Генштаба оккупанты уже усилили репрессии перед "референдумами", а именно речь идет о запрете выезда, подкупе и принуждении.
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