Подоляк о речи Путина: очередная неудачная попытка обосновать нападение на Украину

"Речь Путина достаточно серая, он в этой речи пытается доказать, почему он напал на Украину. И безусловно там такие перлы, которые должны оправдать эту войну: "упреждающий отпор агрессии". Они ведь там живут в парадигме Оруэлла, для них свобода - это рабство, война - это мир. Эта речь была очень пустой, в ней не было никакого смысла", - рассказал Подоляк.

При этом он также подчеркнул, что даже несмотря на то, что Путин не объявил войну Украине или массовой мобилизации, все это уже наблюдается. Поэтому заявление об этом во время выступления стало бы простой формальностью.

"Что касается мобилизации, она у них и так идет. Что касается войны - так они и сегодня используют все имеющееся оружие, поэтому я не вижу существенного изменения. Тактически они используют уже все", - подчеркнул советник главы ОП.