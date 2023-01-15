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Подоляк про ракетні удари: Росія масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі

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Київ, Неділя 15 січня 2023 15:30
Подоляк про ракетні удари: Росія масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська свідомо б'ють ракетами по цивільних містах по всій Україні. Країна-агресор масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ свідомо атакує цивільних по всій Україні. Тільки остання доба: крилаті ракети у багатоквартирні будинки (Дніпро); ствольна артилерія по житлових кварталах щодня (Херсон); балістичні ракети (С-300/С-400) (атакували - ред.) Харків, Київ. РФ масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі..." - написав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора, 14 січня війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару. Окупанти запустили 38 ракет, з яких 25 знищила українська ППО.

Додамо, що одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок в Дніпрі. За останніми даними, через цей удар загинули 25 людей, а ще 73 людини отримали поранення. Наразі рятувальна операція триває.

Військові кажуть, що по будинку російські терористи влучили ракетою Х-22.

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