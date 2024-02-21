ua en ru
Ср, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про протести поляків на кордоні: вони роблять це, щоб збільшити собі дотації

Середа 21 лютого 2024 22:17
UA EN RU
Подоляк про протести поляків на кордоні: вони роблять це, щоб збільшити собі дотації Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери використовують медійну увагу до їх протестів на кордоні з Україною для того, щоб збільшити дотації для своїх бізнесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За його словами, через Польщу транзитом проходить невеликий відсоток українського зерна.

"Блокада фермерів кордону з Україною - це не про конкуренцію зерна українського з польським. Це не про економіку. Це політична складова", - сказав Подоляк.

Блокада кордону

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.

Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.

Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.

Детальніше про блокаду українсько-польського кордону - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною Польща Офіс президента Зерновий коридор
NEWS
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
Зеленський запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні: Ми не маємо це затягувати
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"