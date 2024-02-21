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Подоляк о протестах поляков на границе: они делают это, чтобы увеличить себе дотации

Среда 21 февраля 2024 22:17
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Подоляк о протестах поляков на границе: они делают это, чтобы увеличить себе дотации Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польские фермеры используют медийное внимание к их протестам на границе с Украиной, чтобы увеличить дотации для своих бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, через Польшу по транзиту проходит небольшой процент украинского зерна.

"Блокада фермеров границы с Украиной – это не о конкуренции зерна украинского с польским. Это не об экономике. Это политическая составляющая", – сказал Подоляк.

Блокада границы

Напомним, вчера, 20 февраля, польские фермеры ужесточили блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли не только трассы, но и железную дорогу.

Также фермеры в очередной раз устроили провокации - на этот раз они высыпали украинское зерно из поезда.

Правительство Польши анонсировало переговоры с протестующими 26 февраля, чтобы исправить ситуацию.

Детальнее о блокаде украинско-польской границы - в материале РБК-Украина.

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Граница с Украиной Польша Офис президента Зерновой коридор
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