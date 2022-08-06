Подоляк закликав МАГАТЕ вплинути на Росію після обстрілів Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії повинно жорстоко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС росіянами та закликати РФ передати станцію під контроль комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

Він заявив, що дії Росії на ЗАЕС загрожують всій Європі.

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації", - зазначив Подоляк.

Радник голови ОПУ підкреслив, що РФ повинна звільнити АЕС та допустити до станції експертів.

"МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - додав він.