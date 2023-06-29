Подоляк про Пригожина: невдаха, який впустив шанс та "вбив власне дитя"

Євген Пригожин впустив свій шанс щодо заколоту в Росії, а його боягузство призвело до ліквідації ПВК "Вагнера".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Горе переможеним... особливо боягузам. Імперію ПВК "Вагнера" роздирають на шматки падальщики, несучи в дзьобах найсмачніші шматки. ПВК швидко позбавляється мільярдного державного фінансування - на ці гроші претендують інші владні угруповання", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, частина найманців укладає контракти з Міністерством оборони Росії, інша ж - з "Росгвардією" або ж намагається повернутись до Африки, де вже є спроби націоналізувати активи ПВК.

Сам Пригожин їздить між Росією та Білоруссю, цілуючи "батькові" руку й просячи вибачення за невдалий бунт.

"Але все це вже не має значення - людина, яка мала шанс, перетворилася на невдаху, що вбив власну дитину", - додав Подоляк.

"Похід" Пригожина

24 червня засновник ПВК Пригожин заявив про те, що Міністерство оборони Росії надало наказ своїм військовим вдарити по тилових позиціях "вагнерівців", внаслідок чого загинуло багато найманців. Після цього він оголосив про намір "розібратися з беззаконням", зокрема з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та головою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Спроба бунту неабияк налякала Кремль: шляхи були перекриті, озброєні силовики зігнані, а російський диктатор Володимир Путін та його еліта - повтікали зі столиці.

За словами президента США Джо Байдена, голова Кремля став ще слабшим після спроби заколоту.

Детальніше про спробу Пригожина та "вагнерівців" дійти до Москви - читайте у матеріалі агентства.