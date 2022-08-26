Подоляк пригласил "на экскурсию в Бучу" однопартийцев Шольца, которые против помощи Украине

Представители Социал-демократической партии Германии, которые призывают прекратить поставлять Украине тяжелое вооружение, должны посетить Бучу, где российская армия совершала зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что российские войска несут только смерть и разрушения. Западное оружие помогает Украине вернуть мир и защищать детей. "Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", - подчеркнул Подоляк.