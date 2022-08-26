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Подоляк пригласил "на экскурсию в Бучу" однопартийцев Шольца, которые против помощи Украине

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Киев, Пятница 26 августа 2022 16:31
Подоляк пригласил "на экскурсию в Бучу" однопартийцев Шольца, которые против помощи Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Представители Социал-демократической партии Германии, которые призывают прекратить поставлять Украине тяжелое вооружение, должны посетить Бучу, где российская армия совершала зверства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что российские войска несут только смерть и разрушения. Западное оружие помогает Украине вернуть мир и защищать детей.

"Приглашаю всех, кто призывает Германию перестать помогать Украине, на экскурсию в Бучу. Обсудим ваши аргументы с семьями замученных украинцев", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что однопартийцы канцлера Германии Олафа Шольца выступили против военной помощи Украине. Они призвали перейти к переговорам с Россией.

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