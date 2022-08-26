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Подоляк запросив "на екскурсію в Бучу" однопартійців Шольца, які проти допомоги Україні

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Київ, П'ятниця 26 серпня 2022 16:31
Подоляк запросив "на екскурсію в Бучу" однопартійців Шольца, які проти допомоги Україні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Представники Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликають припинити постачати Україні важке озброєння, повинні відвідати Бучу, де російська армія вчиняла звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що російські війська несуть лише смерть та руйнування. Натомість західна зброя допомагає Україні повернути мир та захищати дітей.

"Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца виступили проти військової допомоги Україні. Вони закликали перейти до переговорів з Росією.

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