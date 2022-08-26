Подоляк запросив "на екскурсію в Бучу" однопартійців Шольца, які проти допомоги Україні

Представники Соціал-демократичної партії Німеччини, які закликають припинити постачати Україні важке озброєння, повинні відвідати Бучу, де російська армія вчиняла звірства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що російські війська несуть лише смерть та руйнування. Натомість західна зброя допомагає Україні повернути мир та захищати дітей. "Запрошую всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців", - підкреслив Подоляк.