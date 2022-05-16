UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о предложениях "сохранить лицо" России: как это возможно после Бучи и Мариуполя

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны (в Украине - ред.) с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий", - написал в своем Twitter Подоляк, в ответ на статью в журнале Politico, где говорится о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные переговоры с Москвой.

Советник главы ОП подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с "сохранением лица" России невозможно. Он назвал удивительной логикой европейских политиков в этом вопросе.

"Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - подытожил Подоляк.

Напомним, сегодня в Politico вышла статья под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней отмечены опасения лидеров Германии, Франции и Италии в случае победы Украины в войне против России. Кроме того, указано в материале, Берлин, Париж и Рим начали призывать к переговорам с Москвой.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не пойдет на уступки и не намерена искать способ "сохранить лицо" России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольБучаОфис президентаВойна в Украине