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Подоляк про пропозиції "зберегти обличчя" Росії: як це можливо після Бучі та Маріуполя

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни (в Україні - ред.) з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав у своєму Twitter Подоляк, у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.

Радник глави ОП підкреслив, що після Бучі і Маріуполя завершити війну з "збереженням обличчя" Росії неможливо. Він назвав дивовижною логікою європейських політиків у цьому питанні.

"Але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні в Politico вийшла стаття під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній відзначені побоювання лідерів Німеччини, Франції та Італії в разі перемоги України у війні проти Росії. Крім того, зазначено в матеріалі, Берлін, Париж і Рим почали закликати до переговорів з Москвою.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не піде на поступки і не має наміру шукати спосіб "зберегти обличчя" Росії.

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