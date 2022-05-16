Подоляк про пропозиції "зберегти обличчя" Росії: як це можливо після Бучі та Маріуполя

Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Деякі західні політики хочуть завершення війни (в Україні - ред.) з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав у своєму Twitter Подоляк, у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.
Радник глави ОП підкреслив, що після Бучі і Маріуполя завершити війну з "збереженням обличчя" Росії неможливо. Він назвав дивовижною логікою європейських політиків у цьому питанні.
"Але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підсумував Подоляк.
Нагадаємо, сьогодні в Politico вийшла стаття під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній відзначені побоювання лідерів Німеччини, Франції та Італії в разі перемоги України у війні проти Росії. Крім того, зазначено в матеріалі, Берлін, Париж і Рим почали закликати до переговорів з Москвою.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не піде на поступки і не має наміру шукати спосіб "зберегти обличчя" Росії.
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