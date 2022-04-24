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Подоляк предлагает России спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Александр Мороз

Советник главы Офиса президента и участник переговорной делегации Михаил Подоляк предлагает России провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя. А также ввести реальное пасхальное перемирие в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, прямо сейчас российские войска атакуют "Азовсталь", где находятся украинские военные и мирные жители.

"Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три "мариупольских шага": объявить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем, немедленно дать гумкоридор для гражданских и согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона предложила провести переговоры в самом Мариуполе. Однако ответа от России так и не последовало.

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