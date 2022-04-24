RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк пропонує Росії спецраунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Радник голови Офісу президента і учасник переговорної делегації Михайло Подоляк пропонує Росії провести спеціальний раунд переговорів для порятунку захисників Маріуполя. А також запровадити реальне великоднє перемир'я в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, прямо зараз російські війська атакують "Азовсталь", де знаходяться українські військові і мирні жителі.

"Пропоную РФ подумати про залишки репутації. Для цього необхідні лише три "маріупольські кроки": оголосити реальне великоднє перемир'я над Маріуполем, негайно дати гумкоридор для цивільних і погодитися на "спецраунд переговорів", щоб ми забрали/обміняли військових", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська сторона запропонувала провести переговори в самому Маріуполі. Однак відповіді від Росії так і не послідувало.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України